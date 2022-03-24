"Хоче прирівняти російські тугрики до юанів": Клімкін пояснив, навіщо Путін змушує платити за газ рублями

"Хоче прирівняти російські тугрики до юанів": Клімкін пояснив, навіщо Путін змушує платити за газ рублями

Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі.

Тепер, щоб розрахуватись за російський газ, європейські країни, які поки не можуть від нього відмовитись, мають якось купувати рублі в банках Росії.

Таким чином Володимир Путін хоче "прирівняти" рублі до юаней, пояснив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, такий крок більше схожий на пропаганду і викликає "криву посмішку" у світу. Адже реальні розрахунки за газ будуть відбуватися через інші схеми.

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"Ми прекрасно розуміємо, що в Росії до долара доступу немає. Тепер Путін хоче зробити те саме, як китайці зробили з Саудівською Аравією. Ті перейшли на юані. Але юані - це не російські тугрики, це все ж таки нормальна китайська валюта", - сказав Клімкін.

Він пояснив, що це призведе до того, що в Європі будуть швидше переходити на інші схеми та намагатимуться відмовитися від російських енергоносіїв.

"Як на мене, відповідь колективного заходу має бути дуже жорсткою. Вони мають сказати, що запроваджують нафтове ембарго. Усі країни, хто купує нафту в Росії, поступово будуть "вибивати" і теж запроваджувати проти них санкції", - додав Клімкін.

Нагадаємо, що Путін попросив уряд дати "Газпрому" доручення щодо переведення контрактів з європейськими країнами у рублі. Диктатор також дав доручення Центробанку РФ визначити порядок проведення таких платіжних операцій.

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