"Хоче, щоб люди страждали": військовий з Ізраїлю пояснив, чому Путін не відмовляється від ракетних ударів

На думку експерта, Путін знає, що удари по українських містах не призводять до бажаного результату. Проте робить неправильні висновки.

Перед початком повномасшабного вторгнення диктатор Путін дійсно вважав, що росіяни та українці є “одним народом” і це є його ключовою помилкою.

Таку думку висловив військовий експерт, майор резерву Армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер, інформує FREEДОМ.

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"Він хоче, щоб люди мерзли. Він хоче, щоб люди страждали, щоб діти перебували за низької температури взимку. Виходить результат абсолютно зворотний: народ, навпаки, гуртується, виникають ще радикальніші антиросійські настрої в українському суспільстві. Тобто це працює проти нього… Ключова помилка Путіна саме в тому, що він справді вважає українців та росіян своєрідним єдиним народом. Але це різні народи. І менталітет абсолютно різний. Українці набагато більш волелюбний народ. Цього Путін досі не зрозумів", — каже Верцнер.

За словами експерта, мета масованих ракетних ударів РФ по Україні зрозуміла: Путін сподівється, що українці не витримають і примусять владу до переговорів. Однак ефект виходить зворотним.

На думку Верцнера, Путін знає, що удари по українських містах не призводять до бажаного результату. Проте робить неправильні висновки.

"Він вважає, що рівень невдач залежить від низької кількості ударів та низької якості ракет. Тому він намагається всіма силами добути нові джерела постачання цих ракет, чи то Іран, чи то Північна Корея. Китай, найімовірніше, нічого йому не постачатиме. Лише так він це бачить. І тільки так він це розуміє: що не йде силою, треба докласти ще більше сили. Докладе він ще більше — сила опору стане ще сильнішою", — упевнений ізраїльський офіцер.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

За останніми даними, кількість загиблих зросла до 29 людей. Під завалами шукають понад зниклих 40 людей.

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Також стало відомо, що внаслідок російської атаки по Дніпру загинули дві волонтерки.

Житель Дніпра розповів про перші хвилини після удару. Його наречену викинуло з вікна 8-го поверху разом зі стіною.

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