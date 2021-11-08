Хоче зосередитися на реформі роботи парламенту: Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу"

Хоче зосередитися на реформі роботи парламенту: Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу"

За словами Палійчук, у листопаді відбудеться з'їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.

Новобраний перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко ухвали рішення скласти повноваження голови партії "Слуга народу".

Про це повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.

"Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга народу". Це пов'язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера", - написала вона та додала, що в листопаді відбудеться з'їзд партії, на якому буде ротація керівництва.

Нагадаємо, раніше посаду першого віцеспікера обіймав Руслан Стефанчук, який став головою Ради і зайняв місце звільненого Дмитра Разумкова.

Варто зазначити, що Корнієнко був керівником партії від 10 листопада 2019 року. 19 жовтня 2021 року 256 депутатів Ради проголосували за його призначення першим віцеспікером українського парламенту.

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