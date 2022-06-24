"Хоче зробити Грозний у великих містах": Джонсон заявив, що Путін не сприймає серйозно переговори

"Хоче зробити Грозний у великих містах": Джонсон заявив, що Путін не сприймає серйозно переговори

Російський президент-диктатор Володимир Путін не сприймає серйозно мирні переговори щодо війни в Україні, яку РФ розпочала 24 лютого.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вважає, що лідер країни-агресорки хоче подвоїти ставку, а також зрівняти із землею українські міста.

Про це повідомляє The Guardian.

Джонсон висловив думку, що диктатор має намір зрівняти українські міста із землею, як він зробив це в Чечні. Втім, це "трагічна помилка" Путіна, зауважив він.

"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", - сказав очільник уряду Великої Британії.

Нагадаємо, раніше британський прем'єр заявляв, що Україна повинна повернути свої території хоча б до кордонів 24 лютого. Україна не погодиться на втрату своїх територій в обмін на мир з Росією, наголосив він.

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