"Хоче зробити війну безкінечною": Зеленський відреагував на слова Путіна

Сьогоднішні заяви диктатора Путіна свідчать, що він боїться переговорів і прагне будь-що затягнути війну.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи останні заяви диктатора.

"Сьогодні Путін знову підтвердив, що він боїться переговорів, боїться сильних лідерів і робить усе, щоб затягнути війну. Кожен його крок і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною", – наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що 2014 року Росія почала гібридну війну проти України, яку 2022-го зробила повномасштабною.

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"Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжити вбивати повномасштабно, або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення", – каже президент.

Тому Зеленський закликав світових лідерів врахувати помилки попередніх років і тих лідерів, що вже пішли зі сцени. На його думку, "Путін має великі можливості, щоб руйнувати світ, але надто мале й боягузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів".

"І саме тому ми маємо діяти злагоджено й рішучо – всі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Справжній мир можливий, якщо примусити Росію до цього", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні диктатор Путін заявив, що пропонував Києву в лютому 2022-го вивести ЗСУ з Донбасу в обмін на закінчення війни.

Також він вигадав нову причину, чому Росія не може розпочати мирні переговори з Україною.

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