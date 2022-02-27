"Хочемо миру": Зеленський пояснив, чому Мінськ не підходить для переговорів із РФ і де Київ готовий зустрічатися

"Хочемо миру": Зеленський пояснив, чому Мінськ не підходить для переговорів із РФ і де Київ готовий зустрічатися

Зеленський зауважив, що саме з білоруського боку Росія напала на Україну в ніч проти 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона не проти перемовин із Росією задля мирного врегулювання війни в нашій державі, але майданчиком для дискусії Мінськ бути не може.

Про це він сказав у новому відеозверненні 27 лютого.

"Зараз звучить багато новин про перемовини Росії-України, які можуть закінчити цю війну і повернути мир всім нам і в них часто згадують ваші столицю – Мінськ, як платформу для перемовин. Як майданчик, яки обирали не ми і не ви, а керівництво Росії. І зараз знову пропозиція зустрітись у вас", - сказав Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що саме з білоруського боку 4 дні тому пішла техніка, ракети, літаки, вертольоти, які били у будинки та життя.

"Це страшне дежавю, Київ атакували о 4 ранку. О 4 ранку - у когось таке почуття гумору, як в 1941 році. А ви спали, білоруси, а ми прокинулись. Але ви і зараз спите, а ми від цього моменту вже не лягали, бо ми боремося. За свою країну, свободу, бо маємо на це повне право. Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити про перемовини в Мінську. Коли ви були нейтральними, ми зустрічались, бачились. А зараз ви ще не зробили свій головний вибір. І він має залежати від народу Білорусі. Тому зараз ми кажемо не Мінськ, майданчиком можуть будь-які інші міста. для зустрічі. Звичайно, ми хочемо миру, хочемо зустрічатися, закінчення війни. Варшава, Братислава, Стамбул, Будапешт, Баку - це все ми запропонували російські стороні. І будь-яке інше місто нам підходить. У країні, з території якої не летять ракети. Тільки так перемовини можуть бути чесними і можуть дійсно закінчити війну", - пояснив Зеленський.

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