"Хочемо миру": Зеленський пояснив, чому Мінськ не підходить для переговорів із РФ і де Київ готовий зустрічатися

Зеленський зауважив, що саме з білоруського боку Росія напала на Україну в ніч проти 24 лютого.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона не проти перемовин із Росією задля мирного врегулювання війни в нашій державі, але майданчиком для дискусії Мінськ бути не може.
Про це він сказав у новому відеозверненні 27 лютого.
"Зараз звучить багато новин про перемовини Росії-України, які можуть закінчити цю війну і повернути мир всім нам і в них часто згадують ваші столицю – Мінськ, як платформу для перемовин. Як майданчик, яки обирали не ми і не ви, а керівництво Росії. І зараз знову пропозиція зустрітись у вас", - сказав Зеленський.
Водночас глава держави зауважив, що саме з білоруського боку 4 дні тому пішла техніка, ракети, літаки, вертольоти, які били у будинки та життя.
"Це страшне дежавю, Київ атакували о 4 ранку. О 4 ранку - у когось таке почуття гумору, як в 1941 році. А ви спали, білоруси, а ми прокинулись. Але ви і зараз спите, а ми від цього моменту вже не лягали, бо ми боремося. За свою країну, свободу, бо маємо на це повне право. Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити про перемовини в Мінську. Коли ви були нейтральними, ми зустрічались, бачились. А зараз ви ще не зробили свій головний вибір. І він має залежати від народу Білорусі. Тому зараз ми кажемо не Мінськ, майданчиком можуть будь-які інші міста. для зустрічі. Звичайно, ми хочемо миру, хочемо зустрічатися, закінчення війни. Варшава, Братислава, Стамбул, Будапешт, Баку - це все ми запропонували російські стороні. І будь-яке інше місто нам підходить. У країні, з території якої не летять ракети. Тільки так перемовини можуть бути чесними і можуть дійсно закінчити війну", - пояснив Зеленський.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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