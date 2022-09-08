"Хочемо, щоб почалися поставки збіжжя із Росії": Ердоган публічно підтримав зерновий шантаж Путіна

Турецький лідер, який неодноразово пропонував організувати зустріч Путіна із Зеленським, запропонував відновити поставки зерна з терористичної Росії.

Про це пише Anadolu з посиланням на заяву Ердогана під час зустрічі із президентом Хорватії Зораном Мілановичем.

На спільній пресконференції турецький президент публічно підтримав зерновий шантаж Путіна. Він заявив, що українське зерно нібито йде до "більш забезпечених країн, а не до бідних регіонів".

"На жаль, зерно, що надходить у складі зернових партій, йде в багаті країни, а не в бідні. У той час, як санкції проти Росії тривають, той факт, що поставки зерна йдуть в країни, які вводять ці санкції, турбує Путіна", - заявив Ердоган.

Крім того, президент Туреччини не проти того, щоб відновити постачання російського зерна: "Ми хочемо, щоб почалися поставки зерна з Росії, ми очікуємо цього".

Як повідомлялося, Путін хоче змінити умови зернової угоди і звернеться з цим до Ердогана.

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