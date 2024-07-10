"Хочеться вбити Путіна": Зеленський розповів у США про атаку на "Охматдит"

Президент наголосив, що це був прицільний ракетний удар по лікарні, і сигнал російського диктатора напередодні саміту НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли від ракетної атаки на "Охматдит" гинуть діти, в цей момент хочеться вбити президента Росії Володимира Путіна.

Про це Зеленський сказав у Інституті Рональда Рейгана у США.

Глава держави вкотре висловився про російський ракетний удар по дитячій лікарні в Києві, завданий 8 липня.

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"Для мене це, знаєте, завжди і для всіх, мені здається, це дуже чутливо. Я батько, я президент і людина. Це дуже-дуже складно – втрачати людей і втрачати дітей. Ви бачите цих людей, батьків, коли їхні діти помирають. В цей момент хочеться вбити Путіна. Усі з нас хочуть цього. Дуже сильно", – висловився президент України.

Як додав Зеленський, йому здається, що Путін "щось п’є".

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"Він не думає, йому неважливо, що відбувається в Україні. В чому трагедія? Що це не була атака на військовий об’єкт чи щось подібне, чи щось було недобре з ракетою – ні. Ракета точно на госпіталь летіла, і це не вперше", – наголосив глава держави.

Він також зазначив, що цей удар був спеціально завданий напередодні саміту НАТО.

"Це був його (Путіна – ред.) сигнал до світу, до всіх людей, державам НАТО, союзникам. Це сигнал – він чинитиме саме в такий спосіб", – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, коментуючи "приліт" по "Охматдиту" в Києві, речник президента РФ Дмитро Пєсков цинічно заявив, що росіяни не завдають ударів по цивільних об'єктах.

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