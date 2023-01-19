Хочуть "підстелити собі соломки": російський опозиціонер – про нові "цілі СВО"

Путін не мав конкретних цілей війни в Україні – особливо після поразки у битві за Київ. Тому пропагандистські росЗМІ і не можуть пояснити росіянам, які ж цілі так званої "спеціальної операції".

Таку думку озвучив російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, інформує FREEДОМ.

"Важко знати те, чого немає. Їх (цілей — ред.) ніколи не було, їх немає і зараз. Але якщо на початку "спецоперації" можна було ще сказати, що мета — створення маріонеткового уряду в Києві, принаймні це якась осмислена мета. І вона була. Я не можу сказати, що це дуже реально, але реальніше, ніж усе інше", — сказав опозиціонер.

Коментуючи черговий публічний виступ російського диктатора, Пономарьов зауважив, що Путін знову повернувся до старої тези про нібито "захист російськомовного населення" України.

"Зараз, мені здається, вони знову повертаються до дуже старої тези, під якою починалася тільки війна у 2014-му році: ось цей самий "захист російськомовного населення". Але це, як завжди буває з путінською владою, все виправдання заднім числом", — сказав Пономарьов.

На його думку, у Кремлі знають, що пора "собі підстелити соломки, щоб якось виходити з усього цього кошмару і жаху". А тому хочуть подати росіянам ціль, яка є найбільш розпливчастою.

"Тому що поставити цю галочку — "ми захистили інтереси російськомовного населення", можна, фактично, як завгодно. Будь-яка декларація, умовно кажучи, з боку України про те, що ми враховуватимемо інтереси російськомовної меншини, вже можна якось публічно в пресі, на телебаченні сказати: ось бачите, ми не даремно боролися, ми боролися, і ми перемогли", — підсумував політик.

Нагадаємо, що путінський режим досі не може пояснити простим росіянам, які ж цілі так званої "спецоперації" в Україні. Терміни "денацифікація" і "демілітаризація", які проголошував диктатор на початку агресії виявилися незрозумілими для більшості жителів РФ.

Цілі "СВО" постійно змінювалися — від "денацифікації та демілітаризації України" до "захисту РФ і так званих "ЛДНР".

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, говорячи про різні цілі в Україні Путін намагається заплутати Захід.

Російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський вважає, що Путін намагається видати поразку у війні з Україною за перемогу, щоб "продати" її росіянам.

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