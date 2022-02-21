"РФ хоче посіяти хаос, щоб вдатися до ескалації": у Мінкульті заявили, що Україна опинилася "в центрі дезінформаційної війни"

"РФ хоче посіяти хаос, щоб вдатися до ескалації": у Мінкульті заявили, що Україна опинилася "в центрі дезінформаційної війни"

Українців просять читати новини лише з офіційних джерел.

Україна протягом вихідних зафіксувала 10 "класичних" фейків РФ. Станом на зараз держава перебуває в центрі дезінформаційної війни, яку розгорнули російські пропагандисти.

Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час брифінгу 21 лютого.

"Ми зараз перебуваємо в центрі дезінформаційної війни, гібридної війни. Лише цими вихідними Центр викрив 10 класичних фейків, які відбувались... Фактично вони працюють за темниками. Такий варіант темника потрапив до нас у руки, за яким і ОРДЛОвські ЗМІ, і російські ЗМІ намагаються дезінформувати наше суспільство, використовуючи маніпуляції та провокації. Чого тільки вартий вивіз українців до РФ...Інформація, що там тисячі чи десятки тисяч, не зовсім відповідає дійсності. Але тим не менш ми маємо відповідати на це, інформувати українців і світ про те, що там відбувається", - пояснив Ткаченко.

Як він уточнив, Україна вступила в нову фазу гібридної війни після 17 лютого, коли розпочалась активна фаза обстрілів на Донбасі.

"Росія намагається незмінно брехати про Україну і росіянам, і світу. Фактично Москва ультимативно оголошує свої законні права на Україну, пострадянський простір, а також Східну Європу. І цілком прозоро натякає, що готова до агресії", – додав Ткаченко.

Крім того, Ткаченко додав, що російський слід присутній і в кібератаках на державні сайти України. У цьому контексті очільник Мінкульту закликав українців і світ читати лише офіційну інформацію.

"Всі наші офіційні джерела доступні 24 на 7. Активно реагують на ту чи іншу проблему. Тому що інакше ми стаємо заручниками інформаційних провокацій, які розповсюджують росіяни. Їхня мета – посіяти паніку, хаос, заплутати світ, і завдяки фейковим приводам вдатися до ескалації та посилення воєнних дій", – підсумував Ткаченко.

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