"Хочуть собі доводити, що вони – круті пацани": Подоляк прокоментував хід переговорів з Росією та її ультиматуми

"Хочуть собі доводити, що вони – круті пацани": Подоляк прокоментував хід переговорів з Росією та її ультиматуми

Українська та російська сторони проводить ситуативні розмови в межах мирних переговорів. Проте існує домовленість публічно про ці перемовини не говорити, допоки не буде якихось узгоджених позицій.

Так радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву від 22 квітня представника російської сторони Володимира Мединського про продовження переговорів з українською стороною, зокрема Давидом Арахамією.

Свій коментар Подоляк висловив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Ми домовилися, що поки не буде якихось узгоджених позицій, публічно ми не говоримо про ситуативні розмови. Друге – в нас постійно йдуть дебати з точки зору договору про безпекові гарантії, які є на рівні переговорної групи ", – сказав він.

Радник голови ОП також відповів на запитання телеведучих про те, чи змінилась ультимативна тональність російських переговірників.

"Ультимативно, я думаю, що Російська Федерація вже давно розуміє, що ультимативно розмовляти з Україною в принципі неможливо", – сказав Подоляк.

Він також наголосив, що Україна "була єдиною країною, на яку категорично було заборонено Російській Федерації нападати".

"Вона могла б напасти на будь-яку іншу країну і певно там отримала б якісь ситуативні успіхи. А на Україну – вона буде отримувати тільки ситуативні поразки. Тому ультимативні формати вони можуть залишити там вже в минулому", – сказав радник голови президентського офісу.

Він додав, що росіяни постійно устами різних своїх високопосадовців ставлять Україні якісь ультиматуми. Проте все це вони використовують перш за все для внутрішньої пропаганди.

"Тобто вони хочуть самі собі доводити, що вони – круті пацани. Ну, хай собі ставлять ці ультиматуми, хай собі там по них працюють і таке інше. Україна за 58 днів довела, що ультиматуми неприйнятні для нас, і доведе ще стільки, скільки нам буде потрібно", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 21 квітня Зеленський заявив, що віра у результативність перемовин з Росією з кожним днем втрачається.

Додамо, що 22 квітня в РФ заявили, що під час "другої фази" війни держава планує повністю захопити Донбас та південь України, а також забезпечити сухопутний коридор до Криму.

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