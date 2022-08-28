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"Хочуть увійти до складу РФ": які маніпуляції та дезінформації поширювали окупанти 27 серпня

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"Хочуть увійти до складу РФ": які маніпуляції та дезінформації поширювали окупанти 27 серпня

Фото: pixabay.com

Ворог продовжує поширювати брехливі заяви.

Центр протидії інформації пише, що протягом 27.08.2022 окупанти поширили:

  • Дезінформацію

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «категорично відкидає нав’язуваний колективним Заходом неоколоніальний «лад», що передбачає расистський поділ світу на групу «виняткових», які мають індульгенцію на будь-які дії, та інші країни, що зобов’язані… обслуговувати його інтереси».

  • Маніпуляцію

Заступник голови делегації РФ Андрій Білоусов на конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) заявив: «конференція стала заручником тих, хто… отруював дискусії своїми… брехливими заявами щодо України, чим зробили все, щоб не допустити конструктивної роботи».

  • Маніпуляцію

Перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко заявив: «як показують результати соцдосліджень… на Донбасі ввійти до складу Росії хочуть 91-92% опитаних, а в Херсонській та Запорізькій областях – близько 75-77%... рішення ухвалять жителі цієї землі, і Росії з повагою поставиться [до нього]».

Нагадаємо, Білорусь знищила найбільше польське військове кладовище.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
777
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