Хочуть воювати під Берліном: Данілов різко прокоментував позицію Шольца щодо передавання танків

Данілов закоикав Шольца не чекати, "коли німці будуть воювали під Берліном і під Штудгартом із росіянами".

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував дискусію, що триває в Німеччині, щодо можливості передавання Україні танків Leopard.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Якщо пан Шольц хоче, щоб німці воювали під Берліном і під Штудгартом на німецьких танках із росіянами – то він може й надалі продовжувати цю гру, проводити соціологічні дослідження там, чи потрібно нам давати танки чи не потрібно", – сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що зараз перед Європою стоять величезні виклики через російську агресію. За його словами, решта західних партнерів активізує підтримку України.

"Виклики для Європи – величезні. Ті країни, які це розуміють – нам допомагають на 150%. Ті країни, які починають потихеньку прозрівати, що цим потрібно займатися, вони також почали рухатися", – підсумував секретар РНБО.

Чому Німеччина не дає Україні танки

Раніше в Німеччині заявили, що не планують самостійно діяти щодо надсилання танків Leopard Україні, оскільки це робиться у координації з іншими партнерами по НАТО. Канцлер Олаф Шольц аргументує це рішення "політикою обережності".

Тим часом очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США підтримають передавання Україні німецьких танків Leopard 2.