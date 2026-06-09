«Годі вже»: США в ООН різко висловилися щодо російської агресії

Радбез ООН

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Сполучені Штати під час засідання Ради Безпеки ООН заявили, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну зазнало стратегічної невдачі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час засідання Ради Безпеки ООН американський дипломат Дан Негреа оцінив наслідки війни, розв’язаної Росією проти України.

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«Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи у вогні. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже», — заявив він.

Окремо представник США звернувся до держав, які, за словами Вашингтона, продовжують підтримувати Росію.

Зокрема, він згадав Іран, який звинувачують у постачанні безпілотників для атак проти України, а також Кубу, яка, за словами дипломата, дозволяє тисячам найманців воювати на боці Росії.

Обидві країни американська сторона закликала «негайно припинити підтримку воєнних зусиль Москви».

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Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленськиий підтвердив, що провів переговори зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і зятем глави Білого дому Джаредом Кушнером, а також уточнив, про що саме йшлося під час бесіди.

Ми раніше інформували, що у Німеччині заявили, що переговорний процес набирає обертів у Європі, але змусити Путіна сісти за стіл переговорів можуть лише сильна Україна та тиск на Росію.

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