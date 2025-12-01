Трамп ставиться до війни як до “угоди з нерухомістю”: екскомандувач армії США про загрози для України

Дональд Трамп / © Associated Press

Європа починає усвідомлювати, що більше не може покладатися на Сполучені Штати як на «справедливого партнера», оскільки пріоритети адміністрації президента Дональда Трампа змістилися від європейської безпеки.

Таку думку висловив колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес в інтерв’ю Euronews.

За оцінкою Годжеса, Сполучені Штати нині вважають Європу «несуттєвою, за винятком, можливо, деяких ділових цілей».

Україна як «угода з нерухомістю» та відновлення торгівлі з РФ

Генерал розкритикував підхід нинішньої адміністрації США до війни в Україні, назвавши його «приреченим від самого початку». Він стверджує, що американський лідер та його команда ставляться до конфлікту як до «масштабної угоди з нерухомістю».

Годжес вказав на нещодавні публікації у західних ЗМІ щодо таємних переговорів спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та зятя американського лідера Джареда Кушнера з російськими чиновниками. На його думку, ці викриття є доказом того, що США дуже прагнуть відновити торговельні відносини з Москвою.

«Якщо все піде так, як хотіли Віткофф і Кушнер, це стане величезною проблемою для Європи», — заявив генерал.

Європа на четвертому місці у пріоритетах

Годжес вважає, що зміна пріоритетів Білого дому стала очевидною, коли держсекретар США Марко Рубіо вирішив пропустити ключове засідання НАТО у Брюсселі.

«Це незвично, але це частина проблеми. У списку пріоритетів нинішньої адміністрації Європа посідає четверте місце після Західної півкулі, Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу», — запевнив він.

Попри критику політики США, генерал Годжес упевнений, що ситуація для України та Європи не є безнадійною. Він наголосив, що Україна не програє, а російська економіка перебуває у глибокій кризі. На думку ексголови, Україна та Європа спільно мають достатньо ресурсів та можливостей, щоб зупинити агресію Володимира Путіна.

«Європі поки що бракує впевненості в собі та політичної волі, щоб досягти цієї мети», — підсумував генерал.

Нагадаємо, на тлі переговорів делегацій України та США, які завершилися у Маямі, президент США Дональд Трамп публічно прокоментував ситуацію в Україні. Він назвав корупцію фактором, який ускладнює ситуацію, але водночас висловив оптимізм щодо мирного врегулювання.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що переговорний процес з міжнародними партнерами та обговорення можливих підходів до мирного врегулювання триває, акцентувавши увагу на трьох найскладніших і водночас ключових темах.