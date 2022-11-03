Ходжес пояснив, чому Росія не буде використовувати ядерну зброю проти України

Росія не буде застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України оскільки у неї нема військ, які могли б це правильно зробити.

Таку думку висловив колишній головнокомандувач армією США в Європі Бен Ходжес, повідомляє The New York Times.

Він зазначив, що радянська армія мала спеціальні військові частини, які знали, як використовувати тактичну ядерну зброю на полі бою та добиватись результату, Росія не має навчених військ, які могли б скористатися таким ударом.

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"Їхня ядерна зброя найбільш корисна для них, коли вони її не використовують, використання будь-якої ядерної зброї не дасть жодних переваг на полі бою", - сказав він.

На думку Ходжеса Кремль буде далі нагнітати ядерну риторику, щоб змусити українське керівництво піти на мирні перемовини на умовах Кремля, зокрема Москва хоче, щоб Київ поступився захопленими територіями.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив надію, що керівництво Китаю знайде "чіткі слова" для Москви через розв'язану нею війну проти України та постійними погрозами застосувати ядерну зброю.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський не впевнений, чи застосує Росія ядерну зброю, проте відмовився оцінювати такий ризик.

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