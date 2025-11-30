Спеціальний посланник Стів Віткофф (ліворуч), державний секретар Марко Рубіо (у центрі) та Джаред Кушнер беруть участь у зустрічі з українськими посадовцями в неділю, 30 листопада / © Associated Press

Високопосадовці адміністрації Трампа зустрічаються з українськими переговірниками у Флориді в неділю, 30 листопада, щоб продовжити мирні переговори.

Про перші деталі переговорів пише The Wall Street Journal.

За словами високопосадовця адміністрації США, переговори стосуватимуться:

терміну проведення виборів в Україні,

можливості обміну територіями між Росією та Україною,

інших питань, які залишаються невирішеними між Білим домом та Києвом, поки вони прагнуть досягти згоди щодо умов запропонованої мирної угоди.

До державного секретаря Марко Рубіо приєдналися спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Вони зустрілися з українською делегацією на чолі з Рустемом Умєровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України, у Shell Bay — гольф-курорті Віткоффа у Флориді.

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа заявив, що Віткофф і Кушнер планують пізніше вирушити до Москви, щоб продовжити переговори з Росією.

Рубіо заявив журналістам на початку зустрічі, що метою переговорів є «забезпечення припинення війни, яка залишає Україну суверенною та незалежною, а також дає їй можливість для справжнього процвітання».

Переговори у Флориді відбулися після тижнів дипломатії та переговорів після того, як пропозиція США щодо мирного плану потрапила в інтернет. Критики заявили, що витік плану значною мірою сприяє Росії, що викликало широке занепокоєння в Києві та серед найближчих союзників України в Європі.

Рубіо провів перший раунд переговорів з українськими чиновниками в Женеві минулого тижня, і обидві сторони заявили, що досягли прогресу у взаємоприйнятній мирній пропозиції.

На недільній зустрічі у Флориді Умєров подякував Трампу та його команді за їхні зусилля.

Коли Умєров минулого місяця зустрівся з Віткоффом та Кушнером у Маямі для обговорення початкового запропонованого 28-пунктного плану, він прямо заявив, що угода надає перевагу Росії, а не Україні.

Свожю чергою, президент України Володимир Зеленський високо оцінив переговори, заявивши, що «американська сторона демонструє конструктивний підхід, і найближчими днями можливо конкретизувати кроки, щоб визначити, як довести війну до гідного кінця».

На прес-конференції у четвер диктатор Росії Володимир Путін чітко пояснив, чого він очікує.

«Коли українські війська залишать утримувані ними території, тоді бойові дії припиняться», — сказав Путін. «Якщо ні, то ми досягнемо цього військовим шляхом».