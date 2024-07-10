Холодна війна повертається: Дуда зробив тривожну заяву про загрозу РФ

Польський президент вважає, що Захід не реагує належним чином на агресію РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що холодна війна повертається. Причина цього - амбіції кремлівського "фюрера" Володимира Путіна.

Про це польський лідер заявив в інтерв’ю Politico.

"Ми повинні бути чесними і сказати собі, що обстановка холодної війни повернулася, і це не через дії Сполучених Штатів, а через відродження імперських амбіцій Росії", - наголосив він.

Дуда наголошує, що європейські країни, зокрема і Польща, давно попереджали про загрозу, яку Росія представляє для Європи. З його слів, хоч лідери країн регіону не вітали війну в Україні, але мірою раді, що Захід нарешті визнав ці попередження. Президент Польщі наголошує, що "Захід не відреагував належним чином", адже санкцій і різких заяв було недостатньо для стримування російського диктатора Путіна.

"Росія зміцнює і нарощує свою військову присутність у Калінінграді. Сьогодні це найсильніше мілітаризований шматок землі у світі. Росія також відкрито говорить про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Ці дії являють собою нову загрозу для НАТО, тому відповідь НАТО сьогодні має бути адекватною рівню цієї загрози", - заявив президент Польщі.

Дуда також зауважив, що в Європі існує величезний дефіцит безпеки. Саме тому, вважає польський лідер, вкрай важливо, щоб НАТО послала світові два сигнали - "сигнал про єдність Альянсу і послання - що НАТО сильне і бачить загрозу, яка виходить від Росії".

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб оцінив, хто міг би закінчити війну в Україні "одним дзвінком телефоном". З його слів, велика роль у врегулюванні агресії РФ належить Китаю.

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