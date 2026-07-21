Голос змін, який не можна було не почути: Федоров привітав Драпатого та подзвонив Сирському

Михайло Федоров / © ТСН

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Колишній міністр оборони Михайло Федоров перервав кількаденне мовчання після гучного брифінгу і прокоментував призначення свого тезки, генерала Михайла Драпатого на посаду головкома ЗСУ замість Олександра Сирського.

Про це він написав у соцмережах.

Федоров підкреслив, що призначення Михайла Драпатого створює новий імпульс у боротьбі України за свободу,

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«Це нове повітря й нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути», — вважає ексміністр.

Водночас, він зауважив, що високі очікування громадян вимагають конкретних і рішучих дій.

«Тепер високі очікування українців необхідно виправдати чіткою візією завершення війни за Незалежність, сильною командою та рішучими діями, спрямованими на збереження життів наших воїнів, роботизацію фронту, завдання асиметричних ударів і виснаження російської економіки», — сказав Федоров.

Крім того, він неочікувано повідомив, що зателефонував подякувати звільненому Олександрові Сирськоому, з яким у ексміністра був конфлікт, і власне, через позицію якого Федоров, ймовірно, позбувся посади.

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«Зателефонував генералу Олександру Сирському та подякував за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви. Це вже важлива частина історії України. Але потрібно рухатися ще швидше та писати нові розділи, виправивши всі попередні помилки», — підсумував Михайло Федоров.

Крім того, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що Зеленський і Федоров продовжать переговори.

Нагадаємо, що 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий став новим головкомом ЗСУ замість звільненого Олександра Сирського.

Раніше ми писали, які претензії у Федорова до Сирського і що спричинило «війну» між ними.

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