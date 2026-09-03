Голосування у Раді зі смартфона: як депутати працюватимуть в укритті

Голосування на смартфоні / © скриншот з відео

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Народний депутат Олександр Федієнко, який спеціалізується на питаннях IT, телекомунікацій та цифрової трансформації, пояснив, як може працювати система голосування Верховної Ради в разі перенесення засідань до укриття через регулярні повітряні тривоги у Києві.

Про це він написав у Telegram, оприлюднивши також відео з демонстрацією роботи системи.

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За словами Федієнка, йдеться не зовсім про дистанційне голосування, оскільки депутати під час роботи повинні фізично перебувати в укритті Верховної Ради. При цьому їхнім робочим місцем фактично стане мобільний телефон.

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«Друзі, це не зовсім система дистанційного голосування. По факту робоче місце буде в телефоні у народного депутата, але з цим телефоном народний депутат має право перебувати виключно в бомбосховищі відведеного місця», — зазначив парламентар.

Федієнко наголосив, що з погляду інформаційної безпеки у нього немає суттєвих зауважень до запропонованої системи. Водночас, за його словами, вразливим елементом залишається людський фактор.

«З точки зору інформаційної безпеки до систем у мене питань немає, але слабким ланцюжком так і залишається людина. Тобто сам народний депутат», — написав він.

Депутат також повідомив, що згодом планує оприлюднити детальніший звіт про роботу системи на своїй сторінці у Facebook.

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Робота Верховної Ради в укритті — що відомо

Раніше народний депутат Ярослав Железняк описав процедуру, за якою парламент може проводити голосування під час повітряних тривог.

За його словами, депутати перебуватимуть в укритті Верховної Ради та підключатимуться до спеціальної внутрішньої мережі Wi-Fi. Голосування відбуватиметься з особистих смартфонів після авторизації за індивідуальним логіном, що має підтверджувати фізичну присутність парламентаря на засіданні. Після завершення голосування його результати перевірятиме та затверджуватиме Лічильна комісія.

В Апараті Верховної Ради раніше заявили, що наразі вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безперебійної роботи парламенту в умовах постійних безпекових загроз.

Водночас реалізація такого формату роботи стикається з інфраструктурними труднощами. Укриття парламенту не здатне одночасно вмістити понад 400 народних депутатів, тому для облаштування робочих зон планують використовувати окремі приміщення та коридори. Частина таких зон наразі ще не готова.

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Крім того, проти переходу парламенту на запропонований формат роботи виступають окремі опозиційні фракції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада може переїхати до безпечнішого місця.

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