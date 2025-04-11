Голова Міноборони Франції назвав першу гарантію безпеки для України

Лекорню про гарантії безпеки / © Associated Press

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Голова міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що для стримування російської агресії необхідна підтримка сил оборони України.

Про це інформує Le Monde.

«Першою гарантією безпеки, очевидно, є підтримка української армії, що означає відмову від демілітаризації України, як того вимагає Росія», — підкреслив він.

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Крім того, він заявив, що «коаліція охочих», яка складається з низки країн, хоче визначити контури «сил занепокоєння», які повинні будуть запобігати російським атакам після підписання мирної угоди.

«Миротворчі сили, які розділять дві конфліктуючі сторони вздовж лінії фронту», — уточнив британський колега Лекорню Джон Гілі, але не надав інформації щодо їх чисельності.

Раніше повідомлялося, що ініційована Великою Британією та Францією «коаліція охочих» забезпечити підтримку України після потенційного припинення вогню ризикує зупинитись.

Ми раніше інформували, що колишній очільник МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував уряд своєї країни за «короткозорість» через відмову від «миротворчої» місії в Україні.