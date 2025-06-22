- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 457
- Час на прочитання
- 2 хв
Голова Мін’єдності Чернишов заявив про повернення до України
Чернишов заявив, що «нарешті» повернувся в Україну та анонсував «розбір кампанії дискредитації».
Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що повернувся до України.
Про це він написав у Facebook.
Глава Мін’єдності поскаржився, що його відрядження було «непростим, але дуже важливим», а також таким, «яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним».
«Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає», — заявив він.
Чернишов повідомив, що повертається до роботи в Кабміні. Зокрема, працюватиме «над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС».
Контекст
13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низку колишніх підлеглих Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК «Нафтогаз України».
Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко стверджував, що НАБУ нібито готує підозру Чернишову, але цього не сталося.
17 червня Чернишов в онлайн форматі відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який відбувся у Києві. Це дало причину «розганяти» чутки у Мережі, що міністр, можливо, не хоче повертатися до України.
Після цього у Мін’єдності запевнили, що віцепрем’єр Чернишов перебуває у плановому відрядженні.
В «Українській правді» з’явилася стаття, що підозріле відрядження Чернишова нібито може бути пов’язаним з корупційною справою.
Скандал був змушений коментувати особисто президент Зеленський. Він запевнив, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні і обов’язково повернеться на Батьківщину.