Голова Мін’єдності Чернишов заявив про повернення до України

Олексій Чернишов

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Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що повернувся до України.

Про це він написав у Facebook.

Глава Мін’єдності поскаржився, що його відрядження було «непростим, але дуже важливим», а також таким, «яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним».

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«Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає», — заявив він.

Чернишов повідомив, що повертається до роботи в Кабміні. Зокрема, працюватиме «над максимальним збереженням вже наявної підтримки наших громадян в країнах-членах ЄС».

Контекст

13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низку колишніх підлеглих Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК «Нафтогаз України».

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко стверджував, що НАБУ нібито готує підозру Чернишову, але цього не сталося.

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17 червня Чернишов в онлайн форматі відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який відбувся у Києві. Це дало причину «розганяти» чутки у Мережі, що міністр, можливо, не хоче повертатися до України.

Після цього у Мін’єдності запевнили, що віцепрем’єр Чернишов перебуває у плановому відрядженні.

В «Українській правді» з’явилася стаття, що підозріле відрядження Чернишова нібито може бути пов’язаним з корупційною справою.

Скандал був змушений коментувати особисто президент Зеленський. Він запевнив, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні і обов’язково повернеться на Батьківщину.

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