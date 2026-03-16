Голова МЗС Бельгії розкритикував премʼєра країни за заклики до «угоди» з Росією

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево / Фото: lesengages.be

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що нормалізація відносин із Росією стане сигналом слабкості для Європи та може підірвати єдність європейських країн.

Про це йдеться у заяві глави бельгійського зовнішньополітичного відомства, наданій виданню Euractiv.

Прево підкреслив, що необхідно чітко відрізняти дипломатичний діалог від повної нормалізації відносин.

«Сьогодні Росія відмовляється від участі Європи у переговорах. Доки ситуація не зміниться, розмови про нормалізацію є сигналом слабкості та підривають європейську єдність, якої ми потребуємо зараз, як ніколи раніше», — заявив він.

Заява міністра пролунала після слів прем’єр-міністра Бельгії Барт де Вевера, який висловив думку, що країнам Європи варто поступово відновлювати відносини з Кремлем та укласти угоду щодо завершення війни.

Водночас Максим Прево погодився з тим, що Європейський Союз має брати активну участь у переговорах, спрямованих на припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, глава бельгійського МЗС наголосив на необхідності подальшого посилення економічного тиску на Кремль. За його словами, це має створити умови для проведення надійних переговорів.

Водночас Барт де Вевер переконаний, що санкції Європейського Союзу проти Росії не матимуть достатнього ефекту без підтримки з боку США.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер переконаний, що Євросоюз наразі не здатний змусити Росію відступити військовим чи економічним шляхом. Він закликав надати ЄС мандат на прямі переговори з Кремлем.

Ми раніше інформували, що Бельгія, яка два роки тому обіцяла передати Україні 30 винищувачів F-16, досі не надала жодного літака.