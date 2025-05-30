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Голова МЗС Туреччини не виключає досягнення миру в Україні продовж року
Фідан наголосив на можливості встановлення миру до кінця 2025 року.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту в Україну заявив про можливість досягнення постійного миру в Україні протягом 2025 року.
Про це повідомило видання Anadolu Ajansı.
«Ми або закриємо очі на продовження цієї війни, або досягнемо постійного миру протягом цього року. (У Стамбулі, — Ред.) ми довели, що переговори можуть дати конкретні результати і прагнемо зберегти цей імпульс», — заявив Фідан.
Нагадаємо, очільник МЗС Туреччини назвав, чого очікує від другого раунду переговорів у Стамбулі.
Як повідомлялося раніше, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ запросила Україну на другий раунд переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня. Він також повідомив, що російська сторона нібито завершила підготовку так званого меморандуму про мирний договір з Україною, який на переговорах презентує помічник президента РФ Володимир Мединський.
Українська сторона також повідомила, що готова до нової зустрічі з російською делегацією в Стамбулі наступного тижня, але за умови «конструктивної дискусії».