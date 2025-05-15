Голова МЗС зустрівся з Держсекретарем США в Туреччині

Андрій Сибіга та Марко Рубіо / © x.com/andrii_sybiha

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Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо у Туреччині.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у мережі X.

Сибіга повідомив, що окрім держсекретаря на зустрічі також був присутній сенатор республіканець Ліндсі Грем.

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«Я зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в Анталії, щоб донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня. Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами», — повідомив Сибіга.

Міністр заявив, що на зустрічі він підтвердив «тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином».

«Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну», — зазначив голова МЗС України.

Раніше повідомлялося, що державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вже прилетів до турецької Анталії, де мають відбутися переговори між української та російською делегаціями.

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Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп все ж не летітиме до Туреччини і не братиме участь у переговорах в Стамбулі між Україною та РФ.