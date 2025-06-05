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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Голова Пентагону вперше пропустив "Рамштайн": Гегсет пояснив, що це означає для України

Голова Пентагону Гегсет вперше за три роки пропустив засідання «Рамштайну».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Голова Пентагону Піт Гегсет

Голова Пентагону Піт Гегсет / © Bloomberg

Голова Пентагону Піт Гегсет прокоментував свою відсутність на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі після сьогоднішньої зустрічі НАТО з питань оборони, повідомляє The Guardian

Гегсета запитали про те, чи слід розглядати той факт, що він пропустив зустрічі у форматі «Рамштайн» щодо України, як повідомлення про те, що США більше не підтримують Київ.

Він це відкидає і каже, що натомість був присутній постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, який зробив свій внесок.

«З самого початку роботи цієї адміністрації ми працювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони взяли на себе керівництво цією контактною групою, що вони й зробили, і я ціную це», — сказав Гегсет.

Раніше Піт Гегсет заявив, що НАТО більше не може покладатися на захист США.

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