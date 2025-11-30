- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
Голова української делегації прокоментував переговори з США у Маямі: маємо відчутний прогрес
Голова української делегації повідомив про відчутний прогрес у переговорах з США у Маямі. Зустріч була складною, але продуктивною, а наступні кроки спрямовані на досягнення справедливого миру для України.
Секретар РНБО України Рустем Умєров, який очолює українську делегацію на переговорах у Маямі, прокоментував хід зустрічей із представниками США.
Про це Умєров повідомив в Telegram.
“Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру”, – заявив Умєров.
Він також подякував Сполученим Штатам за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. За його словами, зустріч була змістовною та успішною.
“Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України”, — підсумував він.
Нагадаємо, в Маямі закінчилися переговори делегацій України та США щодо мирного врегулювання війни. Розмова американських та українських офіційних осіб тривала приблизно чотири години.