Голова української делегації прокоментував переговори з США у Маямі: маємо відчутний прогрес

Рустем Умєров / © Getty Images

Реклама

Секретар РНБО України Рустем Умєров, який очолює українську делегацію на переговорах у Маямі, прокоментував хід зустрічей із представниками США.

Про це Умєров повідомив в Telegram.

“Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру”, – заявив Умєров.

Реклама

Він також подякував Сполученим Штатам за потужну підтримку та реальну зацікавленість у спільному результаті. За його словами, зустріч була змістовною та успішною.

“Попереду ще багато роботи – продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України”, — підсумував він.

Нагадаємо, в Маямі закінчилися переговори делегацій України та США щодо мирного врегулювання війни. Розмова американських та українських офіційних осіб тривала приблизно чотири години.