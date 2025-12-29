- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 1 хв
Голова Єврокомісії про переговори щодо України: «Досягнуто значного прогресу»
Європа готова продовжувати тісну співпрацю з Україною та США для закріплення досягнутого прогресу.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про «хороший прогрес», досягнутий на переговорах щодо України.
Про це вона написала у соцмережі Х
Вона розповіла, що сьогодні брала участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
«Було досягнуто значного прогресу, який ми вітаємо. Європа готова продовжувати співпрацю з Україною та нашими американськими партнерами для закріплення цього прогресу», — зазначила голова Єврокомісії.
Крім того, вона зазначила, що першочергове значення в цих зусиллях має наявність непорушних гарантій безпеки з першого дня.
Раніше повідомлялося, що Зеленський і Трамп провели телефонну розмову з лідерами Європи.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить спілкування із президентом України Володимиром Зеленським завтра.