Голова Єврокомісії про переговори щодо України: «Досягнуто значного прогресу»

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про «хороший прогрес», досягнутий на переговорах щодо України.

Про це вона написала у соцмережі Х

Вона розповіла, що сьогодні брала участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

«Було досягнуто значного прогресу, який ми вітаємо. Європа готова продовжувати співпрацю з Україною та нашими американськими партнерами для закріплення цього прогресу», — зазначила голова Єврокомісії.

Крім того, вона зазначила, що першочергове значення в цих зусиллях має наявність непорушних гарантій безпеки з першого дня.

Раніше повідомлялося, що Зеленський і Трамп провели телефонну розмову з лідерами Європи.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить спілкування із президентом України Володимиром Зеленським завтра.