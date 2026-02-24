Голова Євроради вимагає від Угорщини припинити блокування надання кредиту Україні

Віктор Орбан / © Associated Press

Голова Європейської ради Антоніу Кошта закликав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виконати рішення, ухвалене лідерами країн ЄС, щодо фінансової підтримки України.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, у листі Кошта нагадав Орбану, що кредит для України був офіційно погоджений усіма лідерами Європейського Союзу під час грудневого саміту, тож рішення є обов’язковим до виконання.

«Коли лідери досягають консенсусу, вони пов’язані своїм рішенням. Будь-яке порушення цього зобов’язання є порушенням принципу сумлінної співпраці», — наголосив голова Євроради.

Він також підкреслив, що жодна країна-член не має права ставити під сумнів довіру до спільних рішень Європейської ради, використовуючи право вето після досягнення згоди.

Раніше повідомлялося, що Угорщина висунула жорстку умову та заявляє, що не підтримає виділення Україні кредиту ЄС на €90 млрд.

Ми раніше інформували, що Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло шантаж з боку Угорщини та Словаччини щодо енергопостачання та попередило про можливість задіяння «Механізму раннього попередження» ЄС.