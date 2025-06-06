Головна ціль Путіна у війні: Politico знайшло відповідь, чому не буде швидкого миру в Україні

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін просто не мислить Росії й себе без України ― і завданням міжнародної спільноти є не переконати диктатора не воювати, а зробити Україну максимально недосяжною для нього. І це те, чого Дональд Трамп досі не усвідомлює.

Про це пише видання Politico.

«Віра Кремля, що Україна має належати Росії, ― це щось на теологічному рівні. Що ж може бути достатньою причиною для російського диктатора облишити свої хижі наміри щодо України? Це складно виміряти ― тут ідеться про психологію єдиної людини», ― вважає Едді Фішман, колишній працівник американського Держдепу, який займався темою санкцій проти Росії.

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Путіну відомий концепт TACO (Trump Always Chickens Out) ― тобто Трамп постійно дає задню з первинними суворими заходами. Такою була його поведінка як бізнесмена, тепер це можна спостерігати в темі мит щодо товарів з інших країн.

«Первинні високі ставки мит наразі майже ніде не застосовуються. Тож росіяни сподіваються, що Трамп може виголошувати багато погроз і навіть запроваджувати якісь жорсткі заходи ― але врешті-решт зміни будуть незначними. І це те, що надихає Путіна воювати далі», — запевняє авторка статті.

Нагадаємо, 4 червня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Про це американський президент повідомив у своїй соцмережі Truth Social. Показово, що цей скандальний пост він потім видалив, а згодом повернув.

За словами Трампа, дзвінок тривав приблизно годину і п’ятнадцять хвилин.

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«Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах, а також інші атаки, що відбуваються з обох сторін. Це була хороша розмова, але не така, що приведе до негайного миру», — написав Трамп.

Він також зазначив, що Путін сказав йому, що буде «змушений відповісти» на українські атаки на аеродроми в Росії.

Згодом телефонну розмову прокоментували й у Кремлі.

Зі слів помічника Путіна Юрія Ушакова, президент РФ поділився з Трампом підсумками другого раунду переговорів у Стамбулі.

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Він зазначив, що «Україна намагалася зірвати переговори у Стамбулі, здійснивши атаки щодо цивільних цілей та мирного населення», але Росія «не піддалася на провокації Києва», і другий раунд переговорів відбувся.

За кілька годин Володимир Зеленський відповів на заяви Трампа та Путіна.

Він натякнув, що якщо сильні лідери не зупиняють Путіна, то вони розділяють з ним відповідальність.