Головне досягнення зустрічі Зеленського з Трампом і до чого змусять Україну: думка політолога

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня / © Getty Images

Головне досягнення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом — це те, що гарантії безпеки для Києва ратифікує американський Конгрес. Якщо Росія та США дійдуть згоди, Україну за умовами мирної угоди змусять вивести війська з Донбасу.

Таку думку висловив український політолог Вадим Денисенко.

«Мирний план: Донбас дотиснуть, якщо переговори не зірве Путін», — зазначив експерт у своєму дописі.

Гарантії безпеки для України

Головним досягненням переговорів Зеленського і Трампа він назвав те, що гарантії безпеки для України ратифікує Конгрес. На відміну від Будапештського меморандуму, який був політичним зобов’язанням, ці гарантії, схоже, матимуть статус міжнародного договору, обов’язкового до виконання.

«Якщо це так — це справді величезний плюс для нас. Правда, поки ми лише чуємо про загальні обриси без деталізації. Включно з тим, що в „першій редакції“ США давали ці гарантії лише на 15 років. Одним словом, треба чекати остаточного документу, хоча повторюся, на словах це виглядає позитивно», — оцінив Денисенко.

Україну змусять піти на територіальні поступки

Він зауважив, що із входженням до перемовного процесу зятя президента США Джареда Кушнера американці змінили переговорну стратегію. Вони розділили пункти переговорів на території і «все інше».

«Так от зараз, схоже, це „все інше“ повністю (практично повністю) погоджено з Україною. Далі американці зустрічаються з росіянами. Якщо росіяни погоджуються, Україну змусять піти на територіальні поступки. Формулювання буде знайдене», — вважає політолог.

Він також висловив думку про те, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на «заморожування». Денисенко гадає, що очільник Кремля тягтиме час. Для нього перемога — це не лише території, а й скасування санкцій та повернення в геополітику. В цьому контексті є низка запитань, на які поки що немає відповіді.

«По-перше — чи достатньо йому буде зняття американських санкцій, чи він вимагатиме, щоб паралельно санкції зняли і європейці (тим більше, він розуміє гру Макрона, який буде рухатися саме в цьому напрямку і саме для цього 7 лютого планує зустрітися з Путіним). В цьому ж контексті стоїть питання заморожених в Європі активів. По-друге, на сьогодні відкритим залишається питання стосунків з Китаєм, який точно не хотів би посилення присутності Америки в стратегічних для Китаю проєктах по вуглеводнях та рідкісноземельних металах», — пояснив експерт.

Він також акцентував на третьому, суто психологічному питанні, вказавши, що «Путін страшенно хоче знищити Україну і живе в певних ілюзіях про крихкість фронту».

Путін спробує ще трохи потягти час

На думку Денисенка, Путін спробує ще трохи потягти час, «очікуючи дива». Від 2024 року президент Росії та його оточення мислять доволі короткими часовими лагами. Тому зараз диктатор спробує відтягнути рішення.

«На скільки? Відповідь дуже проста: на скільки зможе, щоб не посваритися з Трампом. Він вже перестав боятися Трампа, але сваритися з ним він все ще боїться», — зауважив політолог.

Україну змусять вийти з Донбасу

«Якщо РФ і США все ж дійдуть згоди, Україну змусять вийти з Донбасу. Під яким соусом — поки неясно, але формулювання буде придумано. На жаль, схоже, що нас готують до референдуму (точніше це буде якийсь плебісцит) з відносно розмитими формулюваннями», — вважає експерт.

Він додав, що на сьогодні українське суспільство розділене у питанні проведення такого референдуму. Але, схоже, рішення про референдум є таким, що обговорюється як пріоритет. Тим більше, невідомо, чи для ратифікації такого договору у Верховній Раді будуть зібрані голоси.

Нагадаємо, за результатами діалогу з українським колегою, Трамп заявив суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним. Трамп додав, що попри загальний прогрес та узгоджені безпекові аспекти, найбільш суперечливим моментом залишається подальша доля Донбасу.

Водночас Зеленський повідомив, що розроблений мирний план із 20 пунктів наразі затверджений на 90%. Президент України особливо наголосив на безпрецедентному рівні підтримки у сфері безпеки: умови військової допомоги та надання гарантій за зразком 5-ї статті НАТО погоджені зі США на 100%.

Новий раунд переговорів між лідерами України та США запланований на 29 грудня.