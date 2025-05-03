Володимир Зеленський / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами. Під час спілкування мова йшла про найважливіше.

ТСН.ua зібрав основні заяви глави держави.

Про перемир’я, яке запропонував Путін

Зеленський назвав ініціативу президента Росії Володимира Путіна про перемир’я на три дні театральною постановкою. Він відкинув пропозицію Путіна.

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За словами Зеленського, Путін своїм перемир’ям від 7 до 9 травня, коли в Москві відбуватиметься парад, хоче створити атмосферу, що Росія виходить з ізоляції.

Україна натомість наполягає на перемир’ї на 30 днів згідно зі стратегією, яку запропонувало США.

«Безумовне припинення вогню — модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої — бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися», — сказав Зеленський.

Про миротворців в Україні

Зеленський заявив, що без припинення вогню миротворчий контингент не перебуватиме в Україніі. Однак «коаліція охочих» вже працює над прибуттям військових з Європи.

«Просто направити свої війська, для того, щоб їх втягнули у військові дії, ніхто не буде. Або, якщо не ніхто, то більшість. Є гарячі голови серед наших партнерів, вони готові. Ми дуже підтримуємо це», — уточнив президент.

Угода про корисні копалини

Щодо укладеної угоди зі США угоду про спільний видобуток корисних копалин на території України Зеленський висловився, що команди сторін підуть одне одному на зустріч для того, щоб бути дуже конструктивними. Він також впевнений, що Верховна Рада ратифікує документ.

«Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам. Я сказав (на переговорах з президентом США Дональдом Трампом — ред.), що вважаю, що наші команди підуть одне одному на зустріч для того, аби бути дуже конструктивними і зафіксувати дату підписання», — сказав Зеленський.

З його слів, видобуті в Україні копалини передаватимуться США без мита. З іншого боку, додав президент, оскільки Україна не хоче бути країною сировини, то «це дає нам можливість не продавати кудись, а вкладати тут».

Про зустріч з Трампом у Ватикані

Під час зустрічі у Ватикані президент Зеленський говорив із президентом США Трампом про підписання угоди про копалини, санкційні пакети проти Росії та системи ППО.

«З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови», — сказав він.

Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів на 9 травня у Москві

Володимир Зеленський сказав, що Україна не може обіцяти, що парад в Росії 9 травня не мине без провокацій. Адже Росія може зробити будь-що, щоб звинуватити українську сторону.

«Вони (Росія — ред.) забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви тощо. А потім звинувачувати нас», — зазначив він.

Скасувати візи депутатам

Зеленський вважає, що США мають скасувати візи народним депутатам, які не проголосують за ратифікацію угоди щодо корисних копалин.

«Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно (для оборони — ред.) Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця…» — зазначив він.

Моніторинг припинення вогню

Президент відзначив важливість моніторингу припинення вогню. Володимир Зеленський заявив, що контроль за перемир’ям може вестися за допомогою розавдки та супутникових даних Америка та Європи.

Найскладнішим, за словами Зеленського, є питання моніторингу на лінії розмежування.