Стів Віткофф / © Getty Images

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Головним зовнішньополітичним переговірником президента США виявився Стів Віткофф — абсолютно некомпетентна людина, яка нічого не розуміє ні в специфіці інших країн, ні в дипломатії як такій.

Про це в коментарі CNN заявив колишній радник Трампа часів його першої адміністрації Джон Болтон.

Болтон прокоментував дипломатичну активність Стіва Віткоффа, якого спочатку призначили спеціальним дипломатичним посланцем президента США на Близькому Сході, але зрештою він став основним переговірником від США ще й із Росією.

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«Віткофф одразу доповідає все Трампу, це його плюс. Він зробить те, що скаже Трамп. Але я думаю, що це катастрофа для України і Росії, потенційна катастрофа для Ірану», — заявив він.

За словами Болтона, Віткофф «не знає нічого» ані про Україну, ані про Росію, ані навіть про Іран, вести переговори з яким його було призначено від початку. Також Болтон упевнений, що Віткофф не розбирається в ядерній зброї, питаннях міжнародного контролю над озброєннями і в міждержавній дипломатії загалом.

«Складно уявити собі ще менш кваліфіковану людину. А він — спецпосланець Трампа», — підкреслив Болтон.

Що відомо про Стіва Віткофф

Стіф Віткофф є великим нью-йоркським бізнесменом, який займається будівництвом. Він ніколи не обіймав значущих державних посад і не мав досвіду дипломатичної роботи.

Однак він давно особисто знайомий із Дональдом Трампом, вони часто грали в гольф. Саме це знайомство і проклало йому шлях у другу адміністрацію Трампа.

Спочатку Віткоффа призначили спецпосланцем на Близькому Сході, де він мав займатися врегулюванням арабо-ізраїльського конфлікту і переговорами з Іраном щодо ядерної угоди. А незабаром Трамп доручив йому ще й переговорний трек із Росією, оскільки Кремль відмовився говорити зі спецпосланцем Кітом Келлогом, вважаючи його занадто проукраїнським.

Нагадаємо, у Білому домі розчаровані переговорами Віткоффа з Путіним.