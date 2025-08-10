Головним питанням зустрічі Трампа і Путіна будуть не території – експерт

Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

На переговорах президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, які відбудуться 15 серпня на Алясці, головним питанням будуть не території України, які залишаться під окупацією. Насправді господар Кремля домовлятиметься про зняття санкцій з Росії.

Таку думку висловив доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко в ефірі телеканалу “Еспресо”.

«На Алясці Трамп й Путін мають обговорити те, як і в якому форматі мають зніматись санкції з РФ. Власне від того, який формат буде обрано, або не буде, залежатиме результативність цих переговорів», - вважає він.

Щодо територій, які залишаться під окупацією Росії, на думку політолога, США уже мають досить чітку позицію - кордон сьогодні являє собою лінію фронту.

«Власне по лінії боєзіткнення і буде проходити майбутній кордон з тим, що окуповані території де-факто будуть визнані російськими, однак, де-юре їх ніхто визнавати не буде. В цьому питанні США будуть йти за аналогією країн Балтії, коли вони були частиною СРСР. Ці країни у 1945 році були повторно включені до складу СРСР, але США та Європа не визнали, що ці країни де-юре є частиною СРСР", - пояснив Денисенко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.