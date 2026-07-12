Головний кандидат у прем’єри: що відомо про очільника «Нафтогазу» Корецького

Сергій Корецький може стати новим прем’єр-міністром: біографія / © Володимир Зеленський

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Кандидатуру Сергія Корецького розглядають на посаду прем’єр-міністра України після відставки Юлії Свириденко, повідомляють народні депутати України Ольга Василевська-Смаглюк та Ярослав Железняк.

Що відомо про Сергія Корецького і чому йому дають найбільше шансів очолити уряд, з’ясовував ТСН. ua.

Сергій Корецький — чинний голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

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Сергій Корецький: біографія

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року у Луцьку Волинської області.

Освіта: у 2001 та 2005 роках закінчив Луцький технічний університет, де вивчав Автомобілі та автомобільне господарство і Економіку підприємства. Також закінчив Івано-Франківський національний технічний університет (спеціальність «Видобування нафти і газу»).

З 1997 до 2018 року Корецький працював у групі компаній «Континіум» (Луцьк), де пройшов шлях від працівника аналітичного відділу до генерального директора. У 2002 році він очолив СП «Західна Нафтова Група». З 2007 року був CEO управляючої компанії групи «Континіум». З 2013 року Корецький став генеральним директором WOG.

У 2018-му заснував кавовий бренд Idealist.

У 2022–2025 роках був директором ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта», а з 28 квітня 2025 року — голова правління НАК «Нафтогаз України».

За інформацією Forbes.Україна, кандидатуру Корецького на посаду глави «Укрнафти» погоджував Володимир Зеленський.

«Вимога Зеленського до кандидата була: „нормальна людина з ринку, топменеджер, який не буде красти“, — зазначали у виданні.

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«Стратег, який уміє бачити на багато кроків уперед, але при цьому уважний до деталей», — розповідав про Корецького журналістам Forbes колишній маркетинговий директор WOG Віталій Ткаченко.

Чому саме Корецький може стати прем’єром

Сьогодні, 12 липня, президент Зеленський провів зустрічі з міністрами і топ-посадовцями країни. Серед них був Сергій Корецький.

Президент подякував йому «за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній — Укрнафти та Нафтогазу».

«Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як Укрнафта, так і Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів. Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах», — сказав глава держави.

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За даними «РБК-Україна», кандидатуру Корецького вже давно розглядали на посаду голови Кабміну, але раніше він не погоджувався очолити уряд.

«Інтерфакс-Україна» додає, що президент Зеленський дійсно запропонував Корецькому можливість очолити уряд.

«Сергію вдалося вибудувати правильну та результативну стратегію, сформувати конструктивні відносини з західними партнерами. Завдяки цьому він залучив достатньо коштів та закупив достатньо газу для проходження зими», — зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, що крім Корецього, за інформацією ЗМІ, на посаду прем’єра нібито розглядають кандидатури міністра енергетики Дениса Шмигаля, міністра оборони Михайла Федорова та міського глави Харкова Ігоря Терехова.

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Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, хто може очолити новий уряд замість Свириденко. Також він повідомив про заміну керівництва ДБР, кандидатуру голови СБУ та зміни у складі уряду.

Нардепка Василевська-Смаглюк підтвердила, що засідання фракції «Слуга народу», де обговорюватимуть кадрові питання, відбудеться у вівторок.

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