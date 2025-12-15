- Дата публікації
Головний ризик мирної угоди для України: від чого застерегла Кая Каллас
Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас застерегла від здачі Донбасу Путіну
Топдипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Україна зараз ближча до миру, аніж будь-коли, водночас застерегла від ризикованого, на її думку, кроку в напрямку можливої угоди. Про це вона сказала 15 грудня, прибуваючи на засідання глав МЗС ЄС у Брюсселі.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«Донбас — це не кінцева мета Путіна. Якщо вони отримають Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. Якщо Україна піде (з Донбасу — ред.), то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні засвоювати її уроки… Для сталого миру не повинно бути жодного умиротворення агресора», — наголосила Каллас.
Коментуючи потенційні гарантії безпеки для України, Верховна представниця ЄС із закордонних справ сказала, що «це не можуть бути папери чи обіцянки».
«Це мають бути реальні війська й можливості, щоб Україна могла захистити себе… Як я вже казала, за останні сто років Росія напала щонайменше на дев’ятнадцять країн, на деякі навіть по три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію, тому РФ не потрібні жодні гарантії безпеки. Гарантії безпеки потрібні всім іншим», — підкреслила топдипломатка ЄС.
Посадовиця назвала цей тиждень «дуже важливим» у вирішенні питання щодо фінансування України, й наголосила, що на столі є «кілька варіантів».
«Найбільш надійним варіантом є репараційна позика, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо. У нас ще є кілька днів», — зазначила Каллас.
Нагадаємо, раніше BILD писало про те, що переговори щодо України різко активізувалися. Наразі вони відбуваються найбільш інтенсивно, ніж раніше — починаючи від лютого 2022-го. За даними співрозмовника, Дональд Трамп чинить жорсткий тиск на Володимира Зеленського на тлі внутрішнього політичного ослаблення президента України через корупційний скандал.