Головний ризик мирної угоди для України: від чого застерегла Кая Каллас

Кая Каллас / © Associated Press

Топдипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Україна зараз ближча до миру, аніж будь-коли, водночас застерегла від ризикованого, на її думку, кроку в напрямку можливої угоди. Про це вона сказала 15 грудня, прибуваючи на засідання глав МЗС ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.



«Донбас — це не кінцева мета Путіна. Якщо вони отримають Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. Якщо Україна піде (з Донбасу — ред.), то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні засвоювати її уроки… Для сталого миру не повинно бути жодного умиротворення агресора», — наголосила Каллас.



Коментуючи потенційні гарантії безпеки для України, Верховна представниця ЄС із закордонних справ сказала, що «це не можуть бути папери чи обіцянки».

«Це мають бути реальні війська й можливості, щоб Україна могла захистити себе… Як я вже казала, за останні сто років Росія напала щонайменше на дев’ятнадцять країн, на деякі навіть по три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію, тому РФ не потрібні жодні гарантії безпеки. Гарантії безпеки потрібні всім іншим», — підкреслила топдипломатка ЄС.



Посадовиця назвала цей тиждень «дуже важливим» у вирішенні питання щодо фінансування України, й наголосила, що на столі є «кілька варіантів».



«Найбільш надійним варіантом є репараційна позика, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо. У нас ще є кілька днів», — зазначила Каллас.

Нагадаємо, раніше BILD писало про те, що переговори щодо України різко активізувалися. Наразі вони відбуваються найбільш інтенсивно, ніж раніше — починаючи від лютого 2022-го. За даними співрозмовника, Дональд Трамп чинить жорсткий тиск на Володимира Зеленського на тлі внутрішнього політичного ослаблення президента України через корупційний скандал.