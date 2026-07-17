Головою "Нафтогазу" замість Корецького став Сергій Федоренко

Сергій Федоренко / © Нафтогаз України

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Комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко виконуватиме обовʼязки голови компанії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із новим прем’єром Сергієм Корецьким.

«Незалежна наглядова рада „Нафтогазу“ злагоджено на визначений період призначила керувати компанією Сергія Федоренка — фахову людину: він пройшов шлях трансформації „Укрнафти“ разом із Сергієм Корецьким. Це був шлях успішного очищення всіх внутрішніх процесів в компанії від грабіжницького олігархічного впливу, і завдяки цьому „Укрнафта“ стала однією з найбільш прибуткових державних компаній», — зазначив він.

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Хто такий Сергій Федоренко

Сергій Федоренко має понад 10 років досвіду в нафтогазовій галузі. До роботи комерційним директором «Нафтогазу» обіймав аналогічну посаду в «Укрнафті» — відповідав за купівлю і продаж нафтопродуктів, логістику, трейдинг газу та електроенергії і управління мережею АЗС.

До цього — директор з комерційних питань «Укргазвидобування» (2015–2023) і керівник «Нафтогаз Oil Trading» (2019–2022).

У 2022–2023 роках служив добровольцем у ЗСУ.

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