Гончаренка могли інтегрувати до партії Порошенка як «ФСБшну консерву», - військовий

Публічні виступи та риторика нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка співпадають із наративами російської пропаганди, а сам він може бути завербований спецслужбами.

Гончаренка могли інтегрувати до партії Порошенка як «ФСБшну консерву», - військовий

© Право на владу

Про це пише військовий Олексій «Сталкер».

«Якби рф захопила Одесу в 2022 році, Гончаренко був би гауляйтером. Зараз цей, обранець та близький соратник Порошенка повчає та критикує ЗСУ і владу: мовляв, вони недієздатні, а на фронті – суцільні СЗЧшники, Україна програє. Тобто абсолютно російський наратив. Якщо порівнювати найбільш фанатичні Z-пабліки із заявами Гончаренка, складається враження, що автор – одна людина», - зазначає військовий.

«Сталкер» підкреслив, що практично кожен виступ Гончаренка підхоплюють російські пропагандисти, роблячи його «головним ньюзмейкером з України» для власних ефірів.

«Майже кожну заяву Гончаренка транслюють російські пропагандисти. Скабєєва, Соловйов, Шарій та інші кремлівські говорячі голови подають члена фракції Порошенка як спікера від України. Гончаренко в них – головний ньюзмейкер по нашій державі.  На мою суб’єктивну думку, Олексій – ФСБшна «консерва».  Зараз виконує роль головного ньюзмейкера рф з України. Ширить російське ІПСО, хитає ЗСУ, намагається сіяти панічні настрої серед суспільства», - наголошує військовий.

Олексій «Сталкер» наводить і попередні висловлювання політика, в яких той відкрито виступає на захист «русского мира» та засуджує українських націоналістів.

«Не дадим, не дадим забрать у нас родной язык! Не дадим забрать у нас родную культуру! Не дадим попирать наши ценности! Наши дети будут говорить на русском языке! Мы позволили прийти к власти националистам, оранжевым, ржавым, которые разъедают нас! Мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим отцам, дедам и прадедам в спину! Мы никогда этого не забудем! Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную землю Украины!» — приводить відео виступу Гончаренка військовий.

На думку «Сталкера», така риторика не випадкова. Він вважає, що Гончаренко міг бути інтегрований у політичну силу Петра Порошенка як «консерва» російських спецслужб.

«Вважаю, Гончаренко був спеціально відряджений федеральною службою безпеки до політсили Порошенка. На підсилення, так би мовити. Сам Петро Олексійович мав, а подекуди продовжує і досі мати тривалі бізнесові, політичні та родинні зв’язки з росією. Там торгував у війну, тиснув руку, продавав свої цукерки російським солдатам, які розстрілювали наших захисників, навіть гроші на вибори 2019 року возив з росії. Тому домовитися з Петром інтегрувати Альошу до партії з армовіровською псевдо патріотичною вивіскою не було складно», - пише військовий.

Як повідомлялось, народних депутатів від партії Петра Порошенка розкритикували за вимогу відкрити для них кордони на зимові свята для відряджень на Мальдіви, до Монако та Лондону у той час, поки українські військові стримують штурми росіян на Донеччині. 

