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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1585
Час на прочитання
2 хв

Гончаренка офіційно виключили з фракції "Євросолідарності": що заявив нардеп

Депутат підсумував багаторічну співпрацю з соратниками та оголосив про свої подальші плани.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Народний депутат Олексій Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко

Доповнено додатковими матеріалами

Народного депутата Олексія Гончаренка офіційно виключили зі складу фракції «Європейська Солідарність». Рішення оголосили безпосередньо з трибуни Верховної Ради 14 жовтня.

Про це народний обранець повідомив у Мережі.

«Офіційно. Мене виключили з фракції Європейська Солідарність. Про це зараз оголосили з трибуни Ради», — йдеться у заяві Гончаренка.

Він подякував колегам за 12 років спільної роботи. Політик зазначив, що за цей час їм вдалося досягти значних змін в Україні, а також наголосив, що продовжить працювати на користь держави.

«Тримаєм стрій!» — резюмував Гончаренко.

Нагадаємо, 5 жовтня фракція «Європейська Солідарність» повідомила про рішення виключити зі свого складу Гончаренка через ідеологічні розбіжності. Причиною стали останні гучні заяви нардепа із закликом розпочати переговори з Росією, а також його бачення завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України. У партії наголосили, що позиція нардепа суперечить фундаменту української державності — розвитку армії, мови, церкви, а також курсу на членство в ЄС і НАТО, які не можуть бути предметом торгу.

Окрім того, Гончаренко був внесений до бази сайту «Миротворець», де його назвали «професійним провокатором» і «політичним популістом». На сайті вказали, що причина — його підігрування російській пропаганді, заяви про капітуляцію, деморалізація суспільства та придушення волі до опору агресії РФ, а також дії, спрямовані на зрив мобілізації. В анкеті політика також нагадали про його минулі проросійські висловлювання щодо «російськомовної Одеси», двомовності та захисту російської культури.

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