Гончаренко заявив, що ініціативи Гетманцева шкодять бізнесу в Україні

Народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що ініціативи голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева негативно впливають на розвиток бізнесу в Україні.

«Деякі його ініціативи і заяви, як на мене, цілком вкладаються у те, що працює він не на Україну, а на когось іншого. Тому що він дійсно руйнує і лякає, і висуває такі ініціативи, які відлякують людей займатися бізнесом, когось узагалі стимулюють їхати з України, бо вони просто не бачать майбутнього», — сказав Гончаренко в ефірі одного з телеканалів. 

Депутат також нагадав, що Гетманцев у минулому був помічником народного депутата Володимира Сівковича, якому Служба безпеки України заочно оголосила підозру в керівництві «російською резидентурою» в Україні.

Крім того, за словами Гончаренка, навколо Гетманцева з’являються розслідування щодо можливих зв’язків із бізнесом, який «нібито обслуговує структури, пов’язані з Рамзаном Кадировим».

«Мені навіть просто цікаво, що за ці роки корисного зробив Данило Гетманцев, яку корисну ініціативу він провів, яку корисну дію він зробив, очолюючи один із ключових комітетів. Я не знаю жодної», — додав Гончаренко.

Він також розкритикував відсутність затвердженої програми дій в уряду, наголосивши, що податкова політика є ключовим елементом економічного розвитку країни.

