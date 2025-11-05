- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Гончаренко заявив, що ініціативи Гетманцева шкодять бізнесу в Україні
Народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що ініціативи голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева негативно впливають на розвиток бізнесу в Україні.
«Деякі його ініціативи і заяви, як на мене, цілком вкладаються у те, що працює він не на Україну, а на когось іншого. Тому що він дійсно руйнує і лякає, і висуває такі ініціативи, які відлякують людей займатися бізнесом, когось узагалі стимулюють їхати з України, бо вони просто не бачать майбутнього», — сказав Гончаренко в ефірі одного з телеканалів.
Депутат також нагадав, що Гетманцев у минулому був помічником народного депутата Володимира Сівковича, якому Служба безпеки України заочно оголосила підозру в керівництві «російською резидентурою» в Україні.
Крім того, за словами Гончаренка, навколо Гетманцева з’являються розслідування щодо можливих зв’язків із бізнесом, який «нібито обслуговує структури, пов’язані з Рамзаном Кадировим».
«Мені навіть просто цікаво, що за ці роки корисного зробив Данило Гетманцев, яку корисну ініціативу він провів, яку корисну дію він зробив, очолюючи один із ключових комітетів. Я не знаю жодної», — додав Гончаренко.
Він також розкритикував відсутність затвердженої програми дій в уряду, наголосивши, що податкова політика є ключовим елементом економічного розвитку країни.