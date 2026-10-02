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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Гончаренко закликав починати переговори з окремих домовленостей: «Нам потрібно почати домовлятись»

Олексій Гончаренко виклав своє бачення того, як Україна могла б рухатися до припинення війни.

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Гончаренко закликав починати переговори з окремих домовленостей: «Нам потрібно почати домовлятись»

© ТСН.ua

Нардеп пропонує не намагатися одразу вирішити всі питання, а почати з конкретних домовленостей.

«Ми не можемо домовитись одразу про закінчення війни. Давайте домовлятись про все на світі. Про припинення ударів по портах, підприємствах, школах. Про все. Нам потрібно почати домовлятись», — Гончаренко.

Як один із сигналів для початку переговорів він згадує можливість розмови про нейтральність.

«Давайте натякнемо, що ми готові говорити про нейтральність. Українська армія прямо зараз найсильніша на континенті. Ніхто, крім нас, не може нас захистити».

Також нардеп висловився щодо перспектив вступу України до НАТО.

«Померти всією країною заради того, щоб стати членом НАТО, це, як на мене, абсурд».

Питання Донбасу Гончаренко пропонує залишити на пізніший етап переговорів.

«Ми не можем перемогти Росію. Росія не може перемогти нас. Давайте говорити», — резюмує Гончаренко.

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