Гордон порівняв із "млявим членом" поведінку Європи до повномасштабної війни

Дмитро Гордон / © ТСН.ua

Реклама

Інтерв’юер Дмитро Гордон розкритикував розслаблену поведінку Європи, яка існувала до початку повномасштабної війни Росії проти України, порівнявши її з «млявим членом». Однак тепер Європа все усвідомлює і ситуація змінилася.

Свою заяву Гордон зробив у ефірі «Новини.Live».

Журналіст зауважив, що до війни Європа почувалася добре з російськими грошима та не переймалася за власну безпеку, бо була переконана у неможливості війни з боку РФ.

Реклама

«Знаєте, бувають такі чоловіки з млявим таким рукостисканням, ще й руки спітнілі бувають. От рука спітніла і тисне руку тобі, от якось мляво вставляє долоньку і вічувається… Ну, це навіть гірше, ніж млявий член. От Європа була такою млявою, погаслою, зі згаслим поглядом, добре розташованою на російських грошах, відпочивалою на лаврах. Все наче добре: бабки йдуть, все нормально, про безпеку можна не турбуватися. «Яка війна? Росіяни з нами роблять гроші». «Північні потоки», плани такі «вони без нас не можуть, ми їм постачаємо все, у них же нічого свого — від меблів до обладнання. Ну куди вони без нас? Літаки наші, все взагалі — виделки, ложки». Тому про безпеку вони не турбувалися», — розповів Гордон.

Зокрема, він звернув увагу на відсутність належної реакції з боку ЄС на війну Росії проти Грузії, а потім — і проти України.

«Що там вони (росіяни — ред.) з грузинами роблять — та прикриємо очі, що з українцями — прикриємо очі. Так, бешкетують, але це ж росіяни, що ви хочете? Ну нам з ними так добре, так зручно взагалі», — передав позицію Європи інтерв’юер.

Однак позиція європейців змінилася, адже подивившись на війну РФ проти України, вони відчули загрозу і для себе.

«Ця історія закінчилась. Європа, надивившись на цей жах український, раптом для себе чітко зрозуміла, що це все може повторитися у них. І це не просто слова. Тому що якщо у 21-му столітті ці головорізи нападають на Україну, і ніщо їх не бентежить, а що їм завадить напасти на країни Балтії, поясніть? А що їм завадить напасти на Польщу, на Молдову, на Румунію? А які проблеми? Що, проблеми є в цьому? Ну це ж хами, Швондери», — висловився Гордон.

Тому, акцентував він, Європа пройшла через період усвідомлення, встала, розправила груди і йде в дуже правильному напрямку.

«Тому я в Європу вірю. Я вірю в те, що Європа не залишить Україну, не може залишити і вона це все зрозуміла. І Україна — Європа, а Європа — Україна. Я пов’язую з цим великі надії і, мені здається, разом ми будемо тільки сильнішими», — резюмував журналіст.

До слова, військовий експерт Роман Світан заявив, що Росія вкладає сотні мільярдів рублів у створення військових майданчиків для вторгнення до країн Балтії — Литву, Латвію, Естонію і частину Польщі, щоб з’єднатися з Калінінградською областю.