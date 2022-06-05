Хороша ідея, щоб Україна стала частиною оборонної стратегії НАТО на наступні 10 років - Резніков

Хороша ідея, щоб Україна стала частиною оборонної стратегії НАТО на наступні 10 років - Резніков

НАТО намагається посилити східний фланг.

Під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022 Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив рівень надання допомоги Україні як такий, що дозволяє лише стримувати агресора.

Про це пише сайт Міноборони.

Натомість Сили оборони України потребують більше щоб перейти в ефективний контрнаступ і відкинути російських загарбників за межі нашої держави, звільнити усі тимчасово окуповані території.

«На першому етапі ми хочемо підвищити наші спроможності. Далі – обговорити наше майбутнє сусідство з Росією», – сказав Олексій Резніков.

Також, він звернув увагу, що НАТО намагається посилити східний фланг, у цій перспективі під час Саміту в Мадриді має бути прийнято оборонну стратегію на наступні 10 років.

«Я думаю, якщо ми говоримо про членство України в Альянсі де-факто, а не де-юре, це було б дуже хорошою ідеєю, щоб Україна була частиною цієї стратегії, адже ми є частиною східного флангу Європи, НАТО, ЄС. Це було б виграшною ситуацією для усіх. Тому що, на жаль, кремль не відлетить в космос на технологіях Ілона Маска», – додав Олексій Резніков.

Також, він пригадав, що правильним було рішення держав-членів НАТО прилучити Україну до Кіберцентру НАТО в Таллінні. Особливо це актуально в умовах збройної агресії Росії.

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«Обмін досвіду дуже важливий. Тепер намагаємося отримати більше засобів радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам. На противагу, Сили оборони України потребують теж дронів для розвідки, наведення артилерії. Ми повинні «осліпити» російських загарбників, але зберегти свої «очі», – резюмував міністр оборони України.

Раніше йшлося про те, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне свої умови, тому Альянс продовжує вести переговори.

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