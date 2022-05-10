"Хороша міна за поганої гри": в ОП розкритикували "деяких західних політиків", які проти членства України в ЄС

"Хороша міна за поганої гри": в ОП розкритикували "деяких західних політиків", які проти членства України в ЄС

В Офісі президента наголосили на безальтернативності вступу України до ЄС.

Альтернатива вступу України до ЄС, яку намагаються запропонувати деякі західні політики є "хорошою міною при поганій грі".

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Хороша міна при поганій грі - так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в ЄС символічними форматами", - написав у своєму Twitter Подоляк.

Він наголосив, що десятки тисяч українців заплатили життями за європейський вибір, а не заради "нової серії гри в наперстки". Подоляк переконаний, що Україна повинна отримати статус країни-кандидата.

Нагадаємо, очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас закликала прискорити процедуру вступу України до Європейського Союзу, щоб можна було побачити реальну перспективу.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що вступ України до ЄС може зайняти десятиліття. Він запропонував створити "нову організацію європейської політичної спільноти", яка могла б прийняти Україну.

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