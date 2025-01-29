"Хотіли гамбургер, а вийшов розтягай": Портников про нібито "американський план" закінчення війни

"Мирний план за 100 днів", який начебто є в американців і передбачає завершення війни 9 травня 2025 року, є черговим вкидом, з якого "стирчать російські вуха".

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Хто вам сказав, що цей план має якийсь стосунок до Трампа? Ну який може бути американський план, що закінчується 9 травня. Що це за така чарівна дата для американців?" – зауважив журналіст.

На його думку, це не лише схоже, а й фактично є невдалою російською пропагандою.

"Росіяни деградували до того, що вони не можуть зрозуміти, що певні частини їхньої ідеологічної платформи не є спільною частиною бачення світу. Зрозуміло, що Путіну потрібно, щоб усе це закінчилося, а він видавався переможцем у війні, і саме 9 травня. Але якщо ви хочете цей план достосувати до того, що це американський, а не російський план, ви мали хоча б змінити дев'яте на восьме. Ну щось таке зробити, щоб не стирчали ці вуха російські. Це однаково, як сказати, що американці хочуть 9 травня якийсь там космічний корабель запустити", – сказав Портников.

Журналіст додав, що такий промах можна було б зрозуміти в радянські часи, коли доступ до інформації для громадян СРСР був обмежений.

"Тому що 9 травня – це не спільний день для всіх народів прогресивного людства. Це так було в комуністичні часи, коли радянські люди вважали, що їхні дати – це дати всього людства, тому що жили в герметичному світі. Але ж ми не живемо з вами в герметичному світі. Тому я вважаю, що жодного такого плану, який можна було б серйозно обговорювати, не існує", – наголосив він.

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За словами Портникова, російські пропагандисти вдалися до своїх звичних методів – змішали правду та брехню, взяли якісь пропозиції в медіа або думки якихось відставних посадовців і додали власне бачення ситуації.

"Вони все це перетворили на тісто і випекли такий виріб кондитерський, який мав би нагадувати гамбургер, а нагадує розтягай. От вам і вся російська історія з цим планом. Тож я думаю, що жодного плану немає", – підсумував Віталій Портников.

Нагадаємо, пані посол України в США Оксана Маркарова заперечила наявність 100-денного плану припинення війни й назвала інформацію про це російським вкидом. Дипломатка пояснила, що одразу подумала про ІПСО, щойно побачила дату 9 травня.

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