Хотіли посадити поряд Навальною: Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Байдена – WP

Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена, за словами її речниці.

Перша леді України Олена Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу 7 березня, бо її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Юлією Навальною.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні про стан країни 7 березня, відмовившись від однієї з найдостойніших подій у Вашингтоні та підкресливши складну політику, з якою стикається її зруйнована війною країна.

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Видання вказує з посиланням на чиновників, знайомих із плануванням, що у планах було посадити першу леді США Джилл Байден поруч із Зеленською та Навальною. Ідея полягала в тому, що образ обох жінок, "кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну", стане потужним тлом для виступу Байдена на спільній сесії Конгресу.

"Але потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в українців, кажуть обізнані джерела в Києві. Хоча її покійного чоловіка багато хто прославляє як ікону боротьби з корупцією, який ризикував життям, щоб протистояти Путіну, спадщина Навального в Україні затьмарена минулими заявами про те, що Крим, який Путін анексував 2014 року, належав Росії", – зазначається в публікації.

Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язане з "конфліктами графіків", і передав додаткові запитання до офісу першої леді України, але там не відповіли на запит про коментарі.

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Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена, за словами її речниці Кіри Ярмиш. Причиною цього вона назвала втому.

"Юлію справді запрошували і розглядали, але я думаю, що всі забувають про обставини, на тлі яких розгорталися події. Чоловік Юлії помер два тижні тому. Весь цей час вона подорожувала. Сьогодні перший день, коли вона взагалі вдома. Як і будь-якій людині, їй потрібен час, щоб відновитися, тому, хоча вона дуже цінує запрошення, їй потрібно хоча б трохи відновитися зараз", – сказала прессекретарка Навальної.

Очікується, що у своєму виступі 6 березня Байден закликатиме республіканців у Палаті представників ухвалити фінансування допомоги для України "якнайшвидше", сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відхилив двопартійний пакет допомоги Україні від Сенату. Тепер планується доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення до кінця березня або в квітні.

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