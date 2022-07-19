Хотів змінити владу і дійти до Одеси: російський опозиціонер про цілі диктатора Путіна у війні

Російський диктатор Володимир Путін планував швидко провести свою "спецоперацію" в Україні та змінити її керівництво.

В Росії на початку війни активно працювала пропагандистська машина. Рупори Кремля супроводжували перші дні вторгнення і їхні повідомлення були націлені саме на швидку "спецоперацію".

Таку думку він висловив у інтерв'ю Дмитрові Гордону російський опозиційний політик, колишній глава уряду держави-терористки Михайло Касьянов.

"Я не думаю, що Путін хотів захопити всю Україну... Але він і сам зізнавався, що хоче змінити владу в Києві, і закликав офіцерів, мовляв, "візьміть владу і знесіть ваших там..." Якісь погані слова говорив щодо обраних, демократично обраних лідерів країни, звісно, це неприпустимі речі, але, так, його мета була – зміна влади", - переконаний політик.

Крім того, своїм вторгненням диктатор хотів досягнути і територіальних завоювань. Його мета - не тільки захоплення Донецької та Луганської областей в адміністративних кордонах, вважає Касьянов.

"Найважливіша (мета - Ред.) - це коридор у Крим. Думаю, Путін хотів би дійти до Одеси, але українські війська його зупинили – до Миколаєва він не зміг дійти",- припустив опозиціонер.

За словами Касьянова, російська пропаганда протягом наступних місяців буде намагатися піднести, що такими були початкові цілі операції, а тому їх усіх досягнуто.



"Донбас узято, коридор, що з'єднує з Кримом, є... Думаю, що так подаватимуть цей успіх, пропаганда працюватиме на це. Подивимося. Сподіваюся, що українська влада, українські воїни не дозволять таку перемогу святкувати. Навіть таку, половинчасту, без зміни влади, як хотів Путін на самому початку", – сказав політик.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що диктатор РФ Володимир Путін розпочав криваву війну, оскільки не лише хоче знищити Україну. Він прагне занурити всю Європу в кризу, щоб європейці та росіяни жили однаково погано.

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