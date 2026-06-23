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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
507
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“Готові до переговорів”: Путін зробив нову заяву про Україну

Він стверджує, що Москва нібито готова до діалогу, але водночас звинувачує Київ у зриві попереднього процесу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що мирні переговори між Україною та Росією нібито були перервані з ініціативи Києва.

Слова російського президента приводять російські ЗМІ.

За його словами, Україна ударами по території РФ начебто намагається створити для себе “сприятливі умови” на випадок відновлення переговорного процесу.

Путін також заявив, що Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною. Водночас він знову згадав так звані стамбульські домовленості як базу для можливого діалогу.

“Росія готова до мирних переговорів з Україною на базі стамбульських домовленостей”, — заявив Путін.

Путін окреслив як позиції РФ для переговорів “принципи Стамбула, Анкоріджа, реалії на землі і свій виступ у МЗС 2024 року”.

«Мирні» заяви РФ — що відомо

Росія регулярно заявляє про нібито готовність до переговорів, однак паралельно продовжує висувати Україні ультимативні умови та виправдовувати війну.

Зокрема, Володимир Путін знову намагається пояснити, чому не відбувається його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Цього разу серед причин у Москві називають українські удари по території РФ.

Схожі заяви робив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він стверджував, що Москва нібито готова до переговорів з Україною, але водночас заявляв, що РФ “досягне цілей СВО”. Також Лавров повторив вимоги про “нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус” України.

На цьому тлі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія воюватиме “до останнього українця”. Він також звинуватив лідерів G7 у тому, що їхня зустріч у Франції нібито перекреслила саміт США і Росії в Анкориджі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
507
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