“Готові до переговорів”: Путін зробив нову заяву про Україну

Володимир Путін / © Getty Images

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що мирні переговори між Україною та Росією нібито були перервані з ініціативи Києва.

Слова російського президента приводять російські ЗМІ.

За його словами, Україна ударами по території РФ начебто намагається створити для себе “сприятливі умови” на випадок відновлення переговорного процесу.

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Путін також заявив, що Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною. Водночас він знову згадав так звані стамбульські домовленості як базу для можливого діалогу.

“Росія готова до мирних переговорів з Україною на базі стамбульських домовленостей”, — заявив Путін.

Путін окреслив як позиції РФ для переговорів “принципи Стамбула, Анкоріджа, реалії на землі і свій виступ у МЗС 2024 року”.

«Мирні» заяви РФ — що відомо

Росія регулярно заявляє про нібито готовність до переговорів, однак паралельно продовжує висувати Україні ультимативні умови та виправдовувати війну.

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Зокрема, Володимир Путін знову намагається пояснити, чому не відбувається його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Цього разу серед причин у Москві називають українські удари по території РФ.

Схожі заяви робив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він стверджував, що Москва нібито готова до переговорів з Україною, але водночас заявляв, що РФ “досягне цілей СВО”. Також Лавров повторив вимоги про “нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус” України.

На цьому тлі помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія воюватиме “до останнього українця”. Він також звинуватив лідерів G7 у тому, що їхня зустріч у Франції нібито перекреслила саміт США і Росії в Анкориджі.

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