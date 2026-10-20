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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
613
Час на прочитання
1 хв

Готовність Трампа до переговорів з Путіном та Сі й можлива кома Кім Чен Ина: головні новини ночі 19 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Трамп, Путін, СІ

Трамп, Путін, СІ / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 жовтня 2026 року:

  • Трамп готовий обговорювати завершення війни без Зеленського: хто може сісти за стіл переговорів Читати далі –>

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  • Віткофф і Кушнер можуть вирушити до Норвегії на переговори щодо України — Reuters Читати далі –>

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