Готовність Трампа до переговорів з Путіном та Сі й можлива кома Кім Чен Ина: головні новини ночі 19 жовтня 2026 року

Через стрімке зростання цін українські пенсіонери суттєво збідніли і з нетерпінням чекають на чергову індексацію пенсій. Наскільки можуть збільшитися виплати у 20207 році, за якою формулою їх перераховуватимуть, скільки етапів перерахунку очікувати, на які суми можливо розраховувати — читайте у нашому матеріалі.