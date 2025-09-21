«Готовність воювати з Росією»: Стубб пояснив, що означають гарантії безпеки для України

Президент Фінляндії Александр Стубб / © Getty Images

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України — це фактична готовність європейських союзників застосувати силу у відповідь на можливу повторну агресію Росії після укладення мирної угоди. Він наголосив, що «Росія не матиме права вето» на визначення цих умов.

«Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб бути правдоподібним, він має бути сильним», — заявив Стубб.

Політик пояснив, що гарантії почнуть діяти лише після майбутньої домовленості між Україною та Росією. Водночас він підкреслив: Москва не матиме жодного слова у формуванні цих гарантій.

«Росія абсолютно не має права голосу щодо суверенних рішень незалежної держави… Тому для мене не питання, чи погодиться Росія, чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне», — зазначив Стубб.

Водночас президент Фінляндії визнав, що зараз перспективи переговорів із диктатором Путіним виглядають примарними.

«Ця війна занадто значна, щоб він її програв. Він зробив, мабуть, найбільшу стратегічну помилку в новітній історії, безумовно, з часів закінчення „холодної війни“, і він зазнав невдачі у всіх своїх стратегічних цілях. Це питання, коли він сяде за стіл переговорів, сподіваюся, раніше, а не пізніше, але зараз я досить песимістично налаштований», — резюмував президент Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії Александр Стубб пропонує план для мирного врегулювання в Україні, який поділений на два етапи.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку планує обговорити питання гарантій безпеки для України.